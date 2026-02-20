Entra in Overwatch questo weekend per una doppia esperienza e Loot Box gratis

HQ

Quando è debut il calendario 2026 della prima stagione di Overwatch, abbiamo riportato l'enorme accoglienza ricevuta dai fan, con il numero di giocatori che ha raggiunto massimi significativi almeno su Steam, una piattaforma che potrebbe non essere nemmeno il luogo principale per il pubblico PC a causa delle Batte.net. Anche se quel debutto è stato in parte ostacolato da un fastidioso bug che è stato poi eliminato, tantissimi giocatori sono tornati al hero shooter di Blizzard per scoprire i cinque nuovi eroi e le molte altre aggiunte introdotte.

A tal fine, Blizzard sembra piuttosto soddisfatta delle prestazioni di Overwatch al momento e ha annunciato che nel prossimo weekend potremo guardare avanti a una doppia esperienza e cinque Loot Box gratuite.

Da oggi, 20 febbraio (dal reset giornaliero intorno alle 19:00 GMT/20:00 CET) fino al reset del 23 febbraio, la doppia esperienza sarà disponibile in Overwatch. Quindi non perdere questo momento per far salire di livello il tuo account.

Per quanto riguarda le Loot Box, queste vengono concesse al login tra questi orari, quindi entra e aggiungi qualche bellissimo dettaglio cosmetico al tuo account senza dover spendere un centesimo.

Suonerete Overwatch questo weekend?