Entra nello spirito natalizio con un deambulatore AT-AT di pan di zenzero Lego

Sì, le vacanze sono ancora lontane e molti di noi si stanno ancora godendo l'ultimo evviva dell'estate prima di entrare nello spirito spettrale e poi guardare a un tema natalizio più festoso. Ma Lego non sta aspettando e l'azienda di costruzione di blocchi ha ora svelato un nuovo set che sarà perfetto per tutti i costruttori di Chrimbo.

L'iconico AT-AT Walker di Star Wars è stato ripubblicato ma in un formato speciale e unico che sostituisce i pannelli dell'armatura grigia con il pan di zenzero. Questo set trasforma il famoso veicolo in una deliziosa costruzione di pan di zenzero, dotata di cannoni di bastoncini di zucchero, glassa sui piedi, fiocchi decorativi, luci a corda e persino accenti di gommosa.

Il problema è che il set è ancora molto Lego, quindi consigliamo vivamente di provare a mangiare questa build, anche se il Darth Vader di pan di zenzero di accompagnamento - dotato di un bastoncino di zucchero invece di una spada laser - sembra molto appetitoso...

Per quanto riguarda la data di debutto del set, il lancio è previsto per il 1° ottobre e sarà venduto al dettaglio a £ 54,99 / € 59,99, con un totale di 697 pezzi che compongono il set.

