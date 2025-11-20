Entriamo in qualche parte di ARC Raiders nel GR Live di oggi

HQ

Mentre ARC Raiders continua a dimostrare di essere uno dei più grandi successi del 2025, finalmente gli daremo il merito che meritano nel GR Live di oggi. Lo sparatutto estrattivo degli Embark Studios sembra aver profondamente impressionato i fan del genere, dato che il numero di giocatori continua a crescere.

Come sempre, potete unirvi allo streaming dalle 16:00 GMT/17:00 CET, e saremo in diretta sulla Homepage di GR Live così come sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Se nel frattempo vuoi soddisfare la tua dose su ARC Raiders, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione entusiasta qui.