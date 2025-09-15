Envision Entertainment ha progettato la campagna di Pioneers of Pagonia per "integrarla meglio nel gioco"

Entro la fine dell'anno, a dicembre, Envision Entertainment farà il grande salto e prenderà il suo titolo strategico Pioneers of Pagonia dall'accesso anticipato. Dopo anni di funzionamento come gioco "incompiuto", il progetto è pronto per la sua build 1.0, e questo sarà segnato dall'inclusione di una grande modalità campagna che funge anche da tutorial per aiutare i nuovi giocatori ad adattarsi e conoscere il gioco e i suoi vari sistemi.

Nell'ambito della Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il direttore creativo Volker Wertich, dove abbiamo chiesto della modalità campagna e di come sia stato costruire una modalità storia dopo che il resto del gioco era quasi finito.

"Voglio dire, la cosa davvero complicata delle campagne nei giochi di strategia, molto spesso c'è molta pressione sul tempo e la campagna viene creata in parallelo al gioco. E spesso si sente, sì. Quindi abbiamo avuto l'opportunità ora, anche con l'accesso anticipato, di prenderci il nostro tempo per rifinire il gioco. Per rendere l'economia più completa, più, diciamo, rifinita in modo che sembri davvero il prodotto finale. E poi abbiamo lavorato alla campagna. Quindi penso che sia qualcosa che la gente sentirà. Il fatto che non sembri che la campagna sia solo qualcosa di aggiuntivo che è stato aggiunto in qualche modo, ma è davvero integrato nel gioco, spiega molto della tradizione del gioco e avrà anche alcune sorprese e colpi di scena molto belli per i giocatori".

Parlando dell'uso della campagna come un tutorial un po' glorificato, Wertich ha aggiunto quanto segue.

"La cosa più importante è che, ovviamente, il gioco ha molta profondità e complessità. Ma a causa del sistema "ciò che si vede" è ciò che si ottiene, è molto facile da capire se lo si osserva. E stiamo implementando i nuovi sistemi e le nuove funzionalità passo dopo passo nella campagna. Quindi, all'inizio, per esempio, il tutorial inizia quando si va su un'isola e si ha un naufragio, in pratica, ed è completamente rotto e si deve riparare la nave. E su questa prima mappa, non è necessario, diciamo, addestrare unità magiche o fare estrazioni minerarie nel sottosuolo. Quindi inizia molto più facilmente e passo dopo passo impari i nuovi sistemi e le nuove meccaniche. E vi posso assicurare che è davvero un grande piacere in questo senso perché... Abbiamo più di 100 prodotti diversi, più di 70 edifici diversi, ma lo impari davvero passo dopo passo e diventa molto divertente".

Puoi vedere l'intervista completa con Wertich qui sotto e, per quanto riguarda quando Pioneers of Pagonia lascerà l'accesso anticipato, questo è previsto per l'11 dicembre 2025.