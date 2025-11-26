Envy annuncia la pausa delle sue operazioni Marvel Rivals

HQ

Sembra che la competizione Marvel Rivals sia a un punto di svolta. Sebbene ci siano piani per una grande riforma degli esport nel 2026, le recenti decisioni delle principali organizzazioni non dipingono esattamente un quadro promettente per il futuro del gioco.

Lo diciamo perché 100 Thieves ha recentemente abbandonato l'intero team Marvel Rivals , una decisione che viene attenuata dal fatto che continuerà a essere una "avanguardia nell'ecosistema " d'ora in poi, ma comunque una decisione strana per un'organizzazione se intende diventare un attore chiave negli esport il prossimo anno.

Ora la stessa situazione si è verificata con Envy, poiché la squadra nordamericana ha deciso di "mettere in pausa" le sue operazioni Marvel Rivals, rilasciare l'intero roster competitivo e poi promettere di tenere d'occhio l'ecosistema man mano che si sviluppa. Ancora una volta, una decisione particolare per qualsiasi squadra che abbia grandi ambizioni in questo panorama competitivo...

Envy ha detto che tutti i suoi Marvel Rivals giocatori ora sono liberi di esplorare altre opzioni e che "speriamo di vedere il ritorno di Envy Rivals."