Envy, Spacestation e NTMR pubblicano i loro roster competitivi The Finals

Per concludere il 2025 pochi giorni fa, tre grandi organizzazioni di esports hanno deciso che era giunto il momento di apportare grandi cambiamenti alle loro squadre competitive The Finals. Il 30 dicembre, più o meno nello stesso periodo, Envy, Spacestation e NTMR decisero ciascuno di rilasciare i loro roster per l'esport, ma la decisione sembrava non essere la fine delle loro incursioni nell'esport.

Per Envy, sono stati rilasciati "swako", "stewj", "stn2k" e "Bizzy",Spacestation lasciando invece uscire "Graduating", "lamp", "n0rmalize" e "Hogz". Guardando a NTMR, solo "UNI" e "Gremlin" sono stati esclusi dal team, poiché "Lasagna" rimarrà con NTMR per il prossimo futuro.

Il motivo esatto per cui si è preso una direzione diversa non viene spiegato esplicitamente, ma nessuno degli annunci è formulato in modo tale che le squadre sembrino uscire completamente dall'esport. Detto questo, aspettatevi notizie su roster aggiornati in futuro.