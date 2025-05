Envy torna su Halo con una nuova squadra competitiva

HQ

Envy non fa parte del mondo competitivo Halo dal 2021, in una certa misura a causa del fatto che l'organizzazione è stata assorbita in OpTic Gaming per alcuni anni. Tuttavia, ora che Envy è tornato operativo, il team sta cercando di tornare alle scene di eSport che aveva lasciato in precedenza, e questo include Halo.

Envy ha annunciato il suo primo Halo team dal 2021. La squadra è composta da quattro giocatori e un allenatore, con gran parte della squadra precedentemente proveniente da Team Reciprocity. Per quanto riguarda chi fa parte di questo aggiornamento Envy, la squadra sembra essere la seguente:



Ethan "Precision" Friese



Jason "Discendente" Morales



Spencer "Piggy" Thomas



Jackson "Yakzn" Johnson



Nick "Thug Nasty" Lavid nel ruolo dell'allenatore



Envy non ha gareggiato nel Halo Championship Series da quando è passato a Halo Infinite, ma questo è senza dubbio dove troveremo l'organizzazione in futuro, forse anche al prossimo Dallas Open.