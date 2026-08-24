Epic deve smettere di cercare di "vincere ovunque" se vuole sistemare l'Epic Games Store, secondo un analista

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L'Epic Games Store è migliorato negli ultimi anni, ma rimane un secondo posto fermo rispetto a Steam per molti utenti PC. Le persone si collegano per reclamare un gioco gratuito, o giocano a Fortnite, e fanno poco altro, secondo il direttore dell'intelligence di mercato di Newzoo, Emmanuel Rosier.

Parlando con PC Gamer, Rosier ha detto di non essere sicuro di come Epic possa cambiare la situazione a questo punto. Gli aggiornamenti hanno portato molte funzionalità, ma molte di esse erano già presenti su Steam. "Il vapore è diventato così inevitabile. L'Epic Games Store ottiene giocatori offrendo partite gratuite, ma la gente si limita a farlo, si collega, ottiene i giochi gratuiti, ma nemmeno ci gioca," ha detto Rosier.

Se Epic vuole risolvere una cosa in particolare, però, Rosier pensa che debba smettere di scegliere così tante battaglie. "La sfida che credo Epic stia affrontando è che negli ultimi anni hanno cercato di vincere ovunque. Cercano di vincere contro Steam, cercano di vincere contro Apple, contro Google Play, e probabilmente esauriscono le energie e non riescono a combattere tutte queste battaglie contemporaneamente," ha aggiunto Rosier, dicendo che se Epic deve concentrarsi da qualche parte, è su Fortnite.

Epic ha risposto ai commenti di Rosier, con il vicepresidente e direttore generale Martin Keely che ha contestato l'analisi. "I dati raccontano una storia molto diversa. Nel 2025, i giocatori hanno trascorso un record di 2,78 miliardi di ore giocando a giochi di terze parti sull'Epic Games Store e la spesa per giochi PC di terze parti è cresciuta del 57%, raggiungendo un record storico di 400 milioni di dollari. Con il Launcher migliorato che arriverà quest'anno, questo slancio accelererà solo," ha detto. Newzoo si è anche distanziata dalle affermazioni, affermando che le osservazioni non dovrebbero essere trattate come una valutazione di mercato di Newzoo.