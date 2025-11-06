Epic e Google raggiungono un insediamento storico

HQ

Per quelli di voi che hanno seguito il dramma tra Epic e Google - che sono stati coinvolti in una disputa legale sugli app store su Android - possiamo ora segnalare che le due parti hanno finalmente raggiunto un accordo. Se approvato, potrebbe cambiare completamente le regole del gioco per Android in futuro.

Una precedente sentenza del tribunale ha costretto Google a consentire app store e sistemi di pagamento concorrenti, ma solo negli Stati Uniti e solo per un periodo di tre anni. L'accordo introduce un nuovo modello che si applicherà a livello globale e si estenderà fino a giugno 2032.

In termini concreti, il cambiamento significa che Google offre di ridurre la commissione di servizio al 20% o al 9%, a seconda del tipo di transazione. Inoltre, la prossima versione di Android includerà un programma per i cosiddetti "app store registrati", che consentirà l'installazione di uno store concorrente.

Il capo di Epic Tim Sweeney ha dichiarato in una dichiarazione:

"Google ha fatto una proposta fantastica, soggetta all'approvazione del tribunale, per aprire Android nel caso Epic contro Google negli Stati Uniti e risolvere le nostre controversie. Raddoppia davvero la visione originale di Android come piattaforma aperta per semplificare le installazioni di negozi concorrenti a livello globale, ridurre le commissioni di servizio per gli sviluppatori su Google Play e abilitare pagamenti in-app e web di terze parti. Si tratta di una soluzione completa, che si pone in contrasto con il modello di Apple di bloccare tutti i negozi concorrenti e lasciare i pagamenti come unico vettore per la concorrenza. I documenti pubblici sono in diretta".

Per tutti coloro che utilizzano Android, questo significherà ancora più libertà in futuro. Non solo per gli utenti, ma anche per gli sviluppatori. Allo stesso tempo, attribuisce a Google una responsabilità significativa per mantenere effettivamente le sue promesse e garantire che i cambiamenti siano realmente implementati a livello globale.

Cosa ne pensa? Buono o cattivo?