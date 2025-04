Epic Games continua a fare la guerra ad Apple e Google

HQ

Non è un segreto che Epic Games abbia utilizzato l'immensa ricchezza che ha generato da Fortnite e Unreal Engine nel corso degli anni per combattere Apple e Google nelle aule di tribunale nel tentativo di rendere Fortnite più ampiamente accessibile e meno influenzato dalle restrizioni in vigore su App Store e Google Play Store.

Questa lotta è stata lunga e ardua per Epic ma sembra che l'azienda stia continuando ad arrivare da qualche parte poiché ora la Commissione Europea ha dichiarato che Apple ha violato il Digital Markets Act, e sarà soggetta a una multa e costretta ad apportare modifiche.

Questo è stato notato in un comunicato stampa di Epic, dove notano le varie modifiche che Apple devono apportare, tra cui consentire agli utenti di visitare negozi di terze parti, non addebitare più commissioni sugli acquisti effettuati al di fuori di un'app, eliminare le restrizioni sulla lingua, lo stile e il flusso che gli sviluppatori possono utilizzare nel loro lavoro, non tracciare o sorvegliare più gli sviluppatori, e consentire agli sviluppatori di comunicare direttamente con i clienti e pubblicizzare prezzi più bassi.

Epic poi discute e nota che "Google è altrettanto cattivo". Afferma che Google sta anche violando le regole anti-steering e impedendo ai consumatori di visitare negozi di terze parti quando utilizzano Google Play Store -applicazioni scaricate.

L'enorme studio di videogiochi conclude affermando che "ora è il momento di dare seguito".