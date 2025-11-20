Epic Games e Unity collaborano per portare i giochi Unity a Fortnite

HQ

Epic Games e Unity hanno raggiunto un accordo enorme che vedrà la collaborazione tra i due proprietari di piattaforme di sviluppo di giochi, apparentemente a beneficio di entrambe le parti. I giochi Unity arriveranno su Fortnite, offrendo ai giocatori ancora più opzioni nell'enorme bacino di UGC che il gioco offre, e Unreal Engine sarà portato sulla piattaforma commerciale di Unity, offrendo agli sviluppatori più possibilità di gestione dei prezzi, della promozione e altro ancora.

I dettagli sono stati chiariti in un post sul sito di Unreal Engine, in cui sia il presidente e CEO di Unity Matt Bromberg sia il responsabile di Epic Games Tim Sweeney hanno elogiato la collaborazione. "Siamo entusiasti di collaborare con Epic Games per creare più opportunità agli sviluppatori di videogiochi di tutto il mondo," Disse Bromberg. "La scelta e i sistemi aperti creano crescita per tutti nell'ecosistema videoludico."

"Proprio come nei primi giorni del web, crediamo che le aziende debbano collaborare per costruire il metaverso aperto in modo interoperabile ed equo," aggiunse Sweeney. "Lavorando insieme a Unity aiutiamo gli sviluppatori a creare giochi divertenti, raggiungere un pubblico più ampio e trovare il successo."

Ci aspettiamo ulteriori dettagli su questa partnership senza precedenti il prossimo anno, dove gli sviluppatori comprenderanno meglio come questo possa influenzarli.