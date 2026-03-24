Epic Games ha licenziato 1.000 dipendenti, prevede di chiudere le modalità Rocket Racing, Ballistic e Festival Battle Stage di Fortnite

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Quando Epic Games decise di aumentare il prezzo dei V-Buck, iniziò a diventare evidente che la bestia inaffondabile che era Fortnite stava sviluppando crepe nello scafo. Chiaramente queste crepe sono più profonde e grandi del previsto.

In un colpo di scena scioccante, Epic Games ha appena annunciato di aver licenziato fino a 1.000 dipendenti. Ciò è stato confermato dal CEO Tim Sweeney in una dichiarazione inviata ai dipendenti di Epic e pubblicata sul sito web dell'azienda, in cui Sweeney cita ogni sorta di motivazione dei ritardi, sottolineando che l'ascesa dell'IA nel settore dei videogiochi non ha avuto alcun ruolo.

Per esempio, Sweeney ha espresso che il calo dell'interesse per Fortnite ha avuto un ruolo nel fatto che "stiamo spendendo significativamente più di quanto guadagniamo e dobbiamo fare tagli importanti per mantenere finanziata l'azienda." Ad oggi, oltre ai 1.000 posti di lavoro persi, sono stati identificati circa mezzo miliardo di dollari in misure di riduzione dei costi nel tentativo di sopravvivere.

Oltre a questo, Sweeney osserva che anche le sfide a livello industriale giocano un ruolo, poiché Epic ha notato "crescita più lenta, spese più deboli e costi più difficili; console attuali che vendono meno rispetto alla generazione precedente; e giochi che competono per il tempo con altre forme di intrattenimento sempre più coinvolgenti."

Sweeney esprime anche che Epic ha faticato a mantenere risultati in Fortnite come in passato, con questo che rappresenta parte del problema dato che il gioco sta vedendo una diminuzione del coinvolgimento. La speranza è che il ritorno al Google Store e alle piattaforme mobili aiuti a stabilizzare la situazione.

Sweeney spiega poi che "i licenziamenti non sono legati all'IA", perché pur aumentando la produttività, "vogliamo avere quanti più sviluppatori straordinari che sviluppino contenuti e tecnologie eccellenti."

Coloro che sono stati interessati riceveranno almeno quattro mesi di stipendio retribuito, assistenza sanitaria estesa, opzioni azionarie accelerate e esercizio azionario esteso per i prossimi due anni.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per Epic Games, ci è stato detto che l'attenzione si sta spostando sulla creazione di "esperienze fantastiche Fortnite con contenuti stagionali freschi, gameplay, storia ed eventi dal vivo, mentre contemporaneamente si lancerà un importante annuncio di lancio più avanti quest'anno, con l'evoluzione da Unreal Engine 5 e UEFN a Unreal Engine 6.

Sweeney conclude con: "Le condizioni di mercato oggi sono le più estreme che abbiamo visto da quei primi giorni, con enormi sconvolgimenti nel settore accompagnati da enormi opportunità per le aziende che ne usciranno vincitrici dall'altra parte. Questo è ciò che vogliamo fare per i nostri giocatori, e vogliamo portare con sé altri sviluppatori affini del settore nel percorso per costruire insieme un futuro di intrattenimento sempre più aperto e vibrante."

Va anche detto che queste misure di riduzione dei costi sembrano essere allineate alla decisione di interrompere e infine chiudere le modalità Rocket Racing, Ballistic e Festival Battle Stage di Fortnite. In un articolo allegato su X, Epic spiega che il 16 aprile per Ballistic e Festival Battle Stage e poi in ottobre per Rocket Racing, le modalità chiuderanno perché "non siamo riusciti a costruire qualcosa di abbastanza straordinario da attrarre e mantenere una vasta base di giocatori."

La domanda ora è: cos'altro verrà tagliato per mantenere a galla Fortnite ed Epic Games?