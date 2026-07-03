Epic Games Le liste dei negozi suggeriscono che Final Fantasy VII: Revelation riceverà più pacchetti DLC

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Quando Square Enix lanciò Final Fantasy VII: Remake, il gioco crebbe significativamente con l'arrivo dell'espansione e dell'edizione Intergrade. Molti si chiedevano se ciò si sarebbe poi riflesso nel sequel, Final Fantasy VII: Rebirth, ma non fu così, lasciando il gioco al lancio senza ulteriori espansioni post-lancio. Cosa succederà quindi per Final Fantasy VII: Revelation ?

Una nuova serie di annunci notati sull'Epic Games Store dallo strumento di tracciamento EpicDB (grazie, RPG Site) suggerisce che il prossimo terzo e ultimo capitolo della storia avrà parecchie opzioni DLC.

In totale, si fa riferimento a una Premium Edition del gioco, una Premium Plus Edition, un Story Expansion Pass e nove DLC separati. Non ci sono informazioni specifiche su questi contenuti e, nel caso dei DLC, potrebbero essere bundle cosmetici o oggetti e non essere immediatamente collegati ai principali contenuti post-lancio.

Tuttavia, suggerisce che Square Enix supporterà Final Fantasy VII: Revelation in un modo che Rebirth non ha fatto, quindi restate sintonizzati per un remake RPG molto, molto lungo e che richiederà tempo quando arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 nello stesso giorno, da qualche parte nella primavera 2027.