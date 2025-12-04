Epic Games rivela la prima serie competitiva solo mobile Fortnite

HQ

Epic Games ha chiaramente notato quanto siano grandi gli esport su mobile, con titoli come PUBG: Mobile e Mobile Legends: Bang Bang che dominano. Per sfruttare questo aspetto, è stato rivelato un nuovo torneo competitivo Fortnite solo mobile, considerato il Fortnite Mobile Series e che si svolge insieme al Fortnite Championship Series principale.

Per cominciare, possiamo aspettarci un evento Blitz Royale in cui viene offerto 1 milione di dollari. Questo prevede un formato in cui le qualificazioni Open si terranno a dicembre e per tutto il 2026, seguite da una Mobile Championship in cui i migliori 16 giocatori del mondo parteciperanno a un evento in cui saranno in offerta 200.000 dollari.

Il primo torneo mensile Open inizierà già domani, 5 dicembre, con turni e qualificazioni che si terranno nel weekend successivo (cioè 6 e 7 dicembre) e seguiranno un evento speculare il prossimo weekend (12-14 dicembre). Questo sarà il formato che seguiranno anche gennaio e febbraio Opens, con la precisazione che ci sarà azione ogni singolo weekend in questi mesi.

Con questi eventi in arrivo, parteciperai al Fortnite Mobile Series ?