Epic Games rivendica la vittoria su Apple in tribunale, Fortnite potrebbe tornare presto sull'Apple Store

Dopo anni in cui Epic Games ha combattuto con Apple in aula per le restrizioni sui metodi di pagamento alternativi e sui messaggi che dissuadono gli utenti dall'utilizzare i collegamenti Web per acquistare articoli, sembra che la lotta sia finalmente giunta al termine.

Il giudice statunitense Yvonne Gonzalez Rogers ha ordinato ad Apple di smettere di imporre una commissione del 27% sugli acquisti effettuati tramite link web e di smettere di inviare i messaggi di cui sopra.

Epic Games ha rivendicato questa come una vittoria e si è offerta di fermare tutti i ulteriori contenziosi se Apple dovesse accettare questa sentenza a livello globale. Ci sono anche piani per riportare Fortnite nell'Apple Store già la prossima settimana.

"Siamo stati uno dei migliori partner di Apple per più di un decennio, dal momento in cui abbiamo rilasciato Infinity Blade per iOS e abbiamo fornito un incredibile supporto per l'Unreal Engine, fino a quando non abbiamo iniziato a combatterli nel 2020", ha dichiarato Tim Sweeney, CEO di Epic. "Un buon decennio di fantastica partnership. Speriamo che ora che la legge è classificata, e gli obblighi legali di Apple ai sensi di queste leggi sulla protezione dei consumatori sono chiari, e ora che Apple è costretta dal tribunale ad aderirvi, speriamo di poter mettere a tacere la nostra controversia".

Stiamo ancora aspettando di vedere la risposta di Apple, ma sembra che anni di lotte potrebbero finire tra questi due titani.