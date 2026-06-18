Epic rivela che l'Unreal Engine 6 integrato con IA "cambierà molto su come vengono realizzati i giochi"

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Dopo un breve assaggio che mostra Rocket League che funziona con il motore, ora abbiamo una rivelazione più ufficiale di Unreal Engine 6. Catturando lo spirito del tempo incentrato sull'IA, la nuova versione dell'Unreal Engine di Epic Games sarà integrata con l'IA a un livello fondamentale, poiché l'azienda spera di eliminare gran parte del "lavoro noioso" che vediamo nei giochi.

"Per UE6, vediamo LLM, modelli di IA generativa e strumenti come Claude e Codex che giocano un ruolo centrale nell'aiutarti a costruire contenuti più velocemente, mantenendo il controllo creativo di cui hai bisogno... Il nostro obiettivo per UE6 è ridurre notevolmente il lavoro tedioso nella creazione dei contenuti, lasciando più tempo all'esplorazione creativa e aumentando il numero di iterazioni che un team può effettuare per perfezionare i propri contenuti. UE6 verrà fornito con strumenti e flussi di lavoro in cui potrai scegliere di portare i tuoi modelli preferiti, testati contro lo sviluppo interno e in UEFN," spiega Epic in un post che annuncia Unreal Engine 6.

Per chiunque sia preoccupato che integrare modelli di IA e LLM nel nucleo di Unreal Engine 6 possa togliere il tocco umano nel gaming, Epic scrive che, sebbene questo nuovo Unreal Engine cambierà molto nella creazione di giochi, non cambierà chi crea i nostri giochi. "UE6 cambierà molto su come vengono creati i giochi. Non cambierà ciò che conta di più, ovvero che le persone in questo settore—gli sviluppatori di giochi, i registi, la nostra famiglia Unreal Engine—sono quelli che fanno davvero accadere qualsiasi cosa," scrive Epic.

Per ora, c'è ancora molto lavoro da fare da parte di Epic. Non ci sono piani per rilasciare Unreal Engine 6 prima della fine del 2027, quando sarà rilasciato in Early Access. Da lì, ci vorranno altri 12-18 mesi di lavoro prima di avere una distribuzione più ampia. Molte cose possono cambiare da qui a allora.