Epilogue lancia uno slot per cartucce Super Nintendo per il tuo computer

Giocare a giochi retrò probabilmente non è mai stato così popolare come oggi, e i giochi in buone condizioni, soprattutto dell'era dei 16 bit, costano una fortuna. Ma d'altra parte, spesso sono titoli molto validi che non hanno bisogno di patch e sono clinicamente privi di tutto ciò che si chiama season pass e microtransazioni.

Tuttavia, suonare questi classici con cartucce non è sempre così facile. I dispositivi originali non funzionano bene con le TV a schermo piatto e HDMI di oggi, e ci sono diversi altri problemi che possono causare difficoltà. Esistono molte soluzioni (che vanno dai convertitori HDMI alle console retrò di nuova progettazione), ma spesso richiedono una conoscenza specializzata.

Una delle soluzioni più intelligenti sembra essere SN Operator di Epilogue, che ti permette di collegare le cartucce al computer (Apple, Linux e Windows), completo di funzionalità moderne:

"Gioca ai titoli iconici SNES con autentica interazione con la cartuccia e comodità moderne. Il nostro emulatore in-app mantiene i tuoi salvataggi sincronizzati tra PC e console, con modalità cooperativa, supporto al controller, trucchi e obiettivi. Puoi anche usare altri emulatori. Disponibile su Windows, macOS e Linux."

SN Operator supporta anche sia il Super Scope che il mouse SNES, e ovviamente può essere collegato a un laptop o simile se vuoi giocare un po' al Super Nintendo in mobilità. O perché non con la prossima Steam Machine o ROG Xbox Ally? Ovviamente, puoi usare cartucce Super Nintendo da tutte le regioni. Un'altra caratteristica interessante è che il sistema ti avvisa delle copie così sai se le tue cartucce sono autentiche o meno, e ti permette di fare dei backup.

Il dispositivo sarà disponibile per il pre-ordine tra poche ore e inizierà la spedizione ad aprile. Il prezzo è fissato a un prezzo accessibile di 74,99 dollari, e puoi leggere di più e preordinare il tuo dispositivo molto presto a questo link.