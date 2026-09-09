"Era ora che arrivassi!" Star Fox per Switch 2 riceve il download gratuito di nuove mappe multiplayer e la modalità split-screen

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Abbiamo continuato a chiedere a Nintendo e Velan Studios più e più volte, perché senza nuove mappe, Star Fox il multiplayer era in caduta libera verso la fine di luglio. Abbiamo persino suggerito qualche idea. Inoltre, c'erano altri problemi che avrebbero potuto risolvere con una patch:

Bene, l'editore e lo studio hanno 'ascoltato', e Star Fox per Nintendo Switch 2 riceverà un importante aggiornamento gratuito il 30 settembre che risponderà ad alcune delle esigenze di questo fantastico remake. Per cominciare, la funzione più richiesta: questi sono i tre nuovi pianeti per la Modalità Battaglia:



Katina: Prendi il controllo delle piattaforme e attiva il laser per sparare ai tuoi avversari.



Settore X: Distruggere gli asteroidi schivando onde di energia distruttiva.



Veleno: Scansiona i moduli dati man mano che diventano attivi ed evita gli attacchi nemici.



Inoltre, il gioco presenta anche lo schermo condiviso per quattro giocatori (su una sola console), l'unica caratteristica chiave dell'originale che mancava. Questo vale sia in modalità locale sia - nota - permette agli amici di formare una squadra a casa e affrontare altri quattro giocatori online, con l'evidente vantaggio comunicativo che ciò comporta.

Il classico Star Fox Adventures conclude l'Anno della Volpe su NSO

Per completare il tutto, Nintendo ha annunciato che il classico per GameCube, Star Fox Adventures - l'ultimo titolo di Rare per la compagnia prima di passare su Xbox - sarà disponibile oggi nel catalogo GameCube per Nintendo Switch Online + Expansion Pack su Switch 2. A differenza dei giochi spaziali, questo è un'avventura fantasy giocata a piedi, con molti oggetti da collezione, dinosauri e una dose di enigmi in stile Zelda - un classico che conclude il grande ritorno di Fox McCloud dopo il suo debutto sul grande schermo e il suo remake per N64.