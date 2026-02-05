Eragon Serie ufficialmente in progresso, confermato dagli showrunner

HQ

Sembra che ci stia arrivando una grande ondata di fantasia fresca. HBO ha Il Cavaliere dei Sette Regni e la prossima serie di Harry Potter. Apple ha appena ottenuto uno dei più grandi accordi di adattamento di libri con l'universo Cosmere di Brandon Sanderson, e Disney+ sta facendo un grande salto in avanti con la sua serie Eragon.

Abbiamo sentito parlare della serie TV l'ultima volta in questo periodo l'anno scorso, quando ci avevano detto che era ancora in corso. Ora, Variety ha scoperto che Eragon ha i suoi showrunner, che sono Todd Harthan e Todd Helbing. Harthan è noto per il suo lavoro su High Potential, Rosewood, Psych e altri ancora, mentre Helbing è stato co-creatore di Superman & Lois e showrunner in altre serie CW come The Flash.

Eragon l'autore Christopher Paolini sarà produttore esecutivo, così come il regista di Amazing Spider-Man Marc Webb e Rachel Moore. Non abbiamo ancora una data o una finestra di uscita per la serie, ma Disney sta iniziando a mettere tutto insieme, a quanto pare.