Erano stati conservati interi capitoli di motion capture Perfect Dark prima della sua cancellazione

HQ

Uno dei difetti della profonda ristrutturazione di Xbox da parte di Microsoft, oltre alle migliaia di lavoratori licenziati, è stata la cancellazione di diversi progetti importanti, il più grande dei quali è stato il reboot Perfect Dark, che è andato in fumo insieme all'intero studio The Initiative. E ora abbiamo nuovi dettagli sia su ciò che avevano in serbo sia sui piani per salvare il progetto, che anche loro non si sono concretizzati.

Tutto deriva da un'intervista su The Gamer con l'attrice che ha doppiato e fatto motion capture al personaggio, Alix Wilton Regan. Nell'intervista, l'ex voce di Alt Cunningham in Cyberpunk: 2077 rivela che il suo lavoro come Joanna Dark è iniziato nel 2023, si è intensificato nel corso del 2024 e ha continuato fino all'inizio del 2025, quando le cose hanno iniziato ad andare storte.

"Sono rimasta scioccata, sorpresa e devastata come tutti gli altri quando i fondi furono ritirati e lo studio chiuso," commentò Wilton-Regan, affermando di aver saputo del destino dello studio contemporaneamente a tutti gli altri, quando fu annunciato pubblicamente. "Non me l'aspettavo. Sono rimasto completamente sorpreso quando il progetto è stato tagliato fuori dai finanziamenti. È stato devastante. Molte persone hanno perso il lavoro. Un intero staff fu sciolto.

L'attrice riconosce anche di essere stata a conoscenza delle conversazioni dei membri dello studio per cercare di salvare il progetto "anche se su piccola scala". Questo corrisponde alle notizie secondo cui Crystal Dynamics avrebbe tentato di proseguire il progetto, e anche Take Two era interessata, anche se quella trattativa è fallita, nonostante i direttori del gioco fossero stati chiamati da Take-Two per fondare un nuovo studio.

Pensi che sentiremo mai più parlare del Perfect Dark di The Initiative da un'altra squadra?