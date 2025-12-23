Eravamo più vicini a Grand Theft Auto: Tokyo di quanto si possa pensare, secondo l'ex sviluppatore Rockstar

HQ

Anche se abbiamo potuto avere qualche spin-off qua e là in Grand Theft Auto, e la serie ha tecnicamente devastato Londra nel 1999, Rockstar ha sempre amato l'America come punto focale per GTA. Come satira della cultura americana e occidentale, ci sono pochi posti più adatti a Grand Theft Auto dei paesaggi riconoscibili e ampi dell'America.

Tuttavia, a un certo punto avremmo potuto davvero vedere Grand Theft Auto attraversare l'Oceano Pacifico settentrionale e il Mar delle Filippine fino al Giappone, con un gioco ambientato a Tokyo. In un'intervista a Games Hub, l'ex direttore tecnico di Rockstar North Obbe Vermeij ha rivelato quanto fossimo vicini a vedere un gioco GTA ambientato in un paese diverso.

"Avevamo idee sui giochi GTA a Rio de Janeiro, Mosca e Istanbul. Tokyo quasi è successa," spiegò. "Un altro studio in Giappone avrebbe dovuto farlo, prendere il nostro codice e fare GTA: Tokyo. Ma alla fine non è successo."

Anche se le idee erano buone, Vermeij dice che a quel punto GTA era così sinonimo di America che la gente pensava fosse troppo rischioso lasciare i buoni vecchi Stati Uniti. "La gente adora avere queste idee stravaganti, ma quando ci sono miliardi di dollari in gioco è troppo facile rifare quello che sappiamo, e inoltre l'America è fondamentalmente l'epicentro della cultura occidentale, quindi tutti conoscono le città, anche chi non ci è mai stato. Hanno un'immagine mentale delle città," ha detto.

"Penso che la prossima volta sarà improbabile che sia a Bogotà, soprattutto perché ci sono sempre più soldi coinvolti man mano che il progetto cresce. Non ha senso ambientarlo in qualche luogo inaspettato per novità. GTA: Toronto? Semplicemente non funzionerebbe."

Vermeij pensa anche che un ritorno a GTA: Londra o un gioco ambientato in tutta Europa non funzionerebbe, perché è troppo rischioso quando abbiamo un solo gioco Grand Theft Auto a dieci anni, se siamo fortunati. Per ora, almeno, non vediamo l'ora di vivere le nostre avventure nel grande stato di Leonida.