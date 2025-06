Eric Bana e Sam Neill danno la caccia a un serial killer a Yosemite in Untamed

Gli appassionati di misteri, thriller, omicidi e sereni parchi nazionali avranno molto da aspettarsi il mese prossimo. Netflix ha in cantiere una nuova serie limitata che vede protagonisti Eric Bana e Sam Neill nei ruoli principali di due ranger del parco che operano nel Parco Nazionale di Yosemite negli Stati Uniti, che dopo una serie di orribili omicidi, si ritrovano a caccia di un serial killer che attacca ignare vittime nella zona.

Questo spettacolo è noto come Untamed e arriverà su Netflix il 17 luglio. Nel cast ci saranno anche Rosmarie DeWitt e Lily Santiago, e per quanto riguarda la sinossi ufficiale dello show, Netflix spiega:

"Untamed è un thriller misterioso incentrato sui personaggi che segue Kyle Turner, un agente speciale in un ramo d'élite del National Parks Service che lavora per far rispettare la legge umana nella vasta natura selvaggia. L'indagine su una morte brutale manda Turner in rotta di collisione con gli oscuri segreti all'interno del parco e nel suo stesso passato.

Puoi anche vedere il teaser trailer dello spettacolo qui sotto, che dipinge un quadro di una situazione oscura e spaventosa che si verifica in uno dei paesaggi più belli d'America.