Erik ten Hag esonerato dal Bayer Leverkusen dopo appena due partite di Bundesliga

HQ

Il Bayer Leverkusen ha affidato a Erik ten Hag il difficile compito di continuare il periodo di successo di Xabi Alonso al club tedesco, dopo che lo spagnolo è stato convinto dal Real Madrid a succedere a Carlo Ancelotti. Ma l'allenatore olandese, licenziato dal Manchester United la scorsa stagione, è già stato esonerato anche dal Leverkusen. Dopo solo tre partite e due partite di Bundesliga...

Il club lo ha annunciato lunedì, dopo il pareggio per 3-3 di sabato (Werner ha ottenuto il pareggio al 94') e la sconfitta per 1-2 contro l'Hoffenheim nella partita d'esordio in Bundesliga, che compromettono seriamente le loro possibilità di affrontare il Bayern Monaco. L'unica vittoria di Ten Hag è stata un 4-0 contro il club di quarta divisione SG nel primo turno della DFB-Pokal a metà agosto.

"Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma abbiamo ritenuto che fosse necessaria. Rimaniamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi per la stagione e per farlo abbiamo bisogno delle migliori condizioni possibili a tutti i livelli e in tutta la prima squadra. Ora si tratta di attuare e utilizzare nuovamente queste condizioni", ha dichiarato l'amministratore delegato del club Fernando Carro.

"Questa decisione non è stata facile per noi. Nessuno voleva fare questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e di successo con questa configurazione non è fattibile", ha aggiunto Simon Rolfes, amministratore delegato del Leverkusen. "Crediamo fermamente nella qualità del nostro team e ora faremo tutto il possibile per fare i prossimi passi nel nostro sviluppo con un nuovo assetto"

Erik ten Hag è stato licenziato "su raccomandazione della dirigenza" e deciso dal comitato degli azionisti, ha detto il club in una dichiarazione in cui non hanno nemmeno ringraziato Ten Hag per il suo breve lavoro al club.