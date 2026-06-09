Eriksen è a casa e si sta riprendendo bene: "il mio ICD ha fatto esattamente ciò per cui era stato progettato: proteggermi"

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L'internazionale danese Christian Eriksen, svenuto durante un'amichevole contro l'Ucraina domenica, si sta riprendendo bene in casa e ha rassicurato i tifosi, affermando che la situazione è stata diversa da quella del 2021. "Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata", ha scritto Eriksen, 34 anni, su Instagram, dicendo di essere a casa con la sua famiglia.

"Come potete immaginare, ricevere uno shock dal mio ICD ha avuto un grande effetto sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che questa è stata una situazione diversa da quella del 2021".

Dal 2021, Eriksen indossa un defibrillatore cardioverter impiantabile (ICD) dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita di UEFA Euro 2020 nel maggio 2021. Quella volta, fu portato via dal campo in barella; Questa volta, cinque anni dopo, riuscì a ritirarsi dal match dopo aver brevemente perso conoscenza.

"Oltre a essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e della squadra medica in campo, sono anche incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Grazie alla loro competenza, il mio ICD ha fatto esattamente ciò per cui era stato progettato: proteggermi quando ne avevo bisogno."

"Per ora, il mio obiettivo è il recupero, passare tempo con la famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli", ha aggiunto Eriksen, che attualmente gioca per il Wolfsburg nella seconda Bundesliga. Nel 2021, dopo essere stato dotato del pacificatore, non gli è stato permesso di continuare a giocare nell'Inter a causa delle normative italiane che vietavano ai giocatori di giocare con un ICD.