HQ

Inizia e finisce in una sorta di Söder immaginario, come un classico "viaggio dell'eroe" omerico. Il quartiere portuale di Eriksholm, la città nel cuore della terra di Rosmark, vanta grattacieli di appartamenti risalenti all'inizio del secolo sul cui tetto di lamiera Hanna si insinua cautamente. Suo fratello Herman è scomparso mentre lei era malata di vaiolo e ora la polizia la sta cercando. In vista isometrica, navigo attraverso gli ambienti quasi grottescamente dettagliati e bellissimi, dal suono svedese. Hanna non sa perché, ma è sicura che Herman non abbia fatto nulla di male, e ora tocca a lei (e a me) fare tutto ciò che è in nostro potere per trovarlo e chiarire il mistero.

Eriksholm offre filmati da morire...

Titoli recenti come Unravel e Bramble: The Mountain King sono riusciti a romanzare e rappresentare la Svezia in un modo che non abbiamo mai visto prima nel mondo dei videogiochi. Il fiabesco romanzo nazionale privo di connotazioni politiche, che mostrava e distillava la luce, l'architettura, la natura e il misticismo tipicamente svedesi, mi ha dato più sapore e voglia di più giochi per osare esplorare le peculiarità del mio caro paese. L'orario di apertura dello studio di Göteborg River End Games Eriksholm: The Stolen Dream mi ha dato speranza per un altro classico svedese moderno e distintivo nell'industria dei videogiochi, non solo per i principi estetici, ma anche per un pizzico di commento politico. Tuttavia, sono rimasto deluso su tutti i fronti.

... così come un meraviglioso design ambientale.

Annuncio pubblicitario:

Da un filmato iniziale, oscenamente ben fatto, che ricorda più un cortometraggio animato di prima classe che un frammento di un gioco d'esordio svedese, e un paio d'ore sopra tetti, torri e accanto a casette finte rosse con nodi bianchi, si decolla presto verso fogne, grotte e aree industriali. In altre parole, ambienti che si possono trovare in quasi ogni angolo del mondo, e non ultimo in tutti i giochi del mondo. Già qui il velo blu e giallo cade e Eriksholm: The Stolen Dream si trasforma in un gioco stealth occidentale isometrico tra la folla. Sospirare.

Comunque. Se hai mai giocato a titoli come Shadow Tactics o Commandos, saprai dove raggiunge il picco il genere stealth isometrico; Quando le dita agili, la strategia di pianificazione e la capacità di trovare soluzioni intelligenti vengono messe alla prova definitiva. Tuttavia, Hanna, la regina contrabbandiere Alva e l'amico Sebastian hanno solo un'abilità ciascuno, che di solito può essere utilizzata solo in un modo negli scontri diorama simili a puzzle del gioco. Hanna spara un dardo avvelenato paralizzante e può strisciare attraverso i condotti di ventilazione, Alva lancia pietre per attirare l'attenzione e si arrampica sui tubi di scarico, e Sebastian può nuotare e strangolare le persone quando riprende fiato. La sfida che si intensifica molto delicatamente è per lo più capire cosa e in quale ordine fare le cose, e poi farlo con qualcosa di simile alla destrezza.

Anche solo chiamare Eriksholm Commandos-light sarebbe una forzatura; Allo stesso tempo, i puzzle iperlineari sobbollono abbastanza bene. A parte qualche fastidiosa scaramuccia, il design delle missioni è sempre chiaro, le sfide secondarie sono di dimensioni ragionevoli e i momenti di prova ed errore non sono troppo sanguinosi. Un passatempo perfettamente accettabile, molto semplicemente, per il pubblico di riferimento, che ovviamente non è composto da volpi di strategia ma da avventurieri e drogati di storie come il sottoscritto, che per lo più aspettano il prossimo colpo di scena della storia. Quindi l'inquadramento effettivo di detto momento stealth è percepito come un problema molto più grande.

Sfortunatamente, la maggior parte di Eriksholm è ambientata in ambienti industriali, caverne e fognarie completamente generici.

Annuncio pubblicitario:

Come ho detto, il design ambientale, i ritratti dei personaggi e l'accenno di implicazioni politiche della storia mi hanno colto alla sprovvista all'inizio. Molti fili e motivi interessanti di superstizione, classe, governanti traditori e macchinazioni politiche sono nel menu e sparsi in tutta l'avventura. Ma ciò che sulla carta sembra eccitante - dall'alto - è consegnato a un ritmo troppo lento, attraverso dialoghi troppo sporadici che riescono anche a sembrare chiacchiere casuali sul tempo, il vento e la ristrutturazione della cucina, anche quando fanno avanzare di più la storia e quando le emozioni sono al massimo.

Tuttavia, sono molto deluso dalla mancanza di satira. Contrariamente alle mie grandi speranze nell'ambizione di River End Games di aprire la strada alla cronaca politica svedese in un formato di gioco, Eriksholm non riesce a mantenerla. Nonostante le molte somiglianze con la Svezia, la storia rimane un'innocua, quasi politica, saga eroica senza alcun margine o analogia diretta con la realtà. Un'occasione persa, se me lo chiedete. Soprattutto perché in Svezia c'è così tanta storia, miti e fenomeni emozionanti da cui trarre ispirazione; anche cose che non sono solo belle da vedere.

Quando avremo Red Room: The Game?

Mentre il treno scivola verso gli Apple Gardens in uno dei filmati finali del gioco, un chiaro cenno ai regni celesti di Nangijala o Kivik. Non sono pieno di gratitudine e sentimenti di felicità per lo spettacolo della beatitudine della natura svedese, come in Bramble: The Mountain King o Unravel. No, invece stringo i pugni come Arvid Falk nel primo capitolo de La stanza rossa di Strindberg, Stoccolma da una prospettiva a volo d'uccello, e grido il desiderio che uno sviluppatore di giochi svedese abbia il coraggio di fare il prossimo grande passo ora. Fai qualcos'altro con la Svezia piuttosto che usarla come uno sfondo bello e ingannevole.