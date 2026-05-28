Erin Brockovich prende di mira l'industria dell'IA con una nuova mappa crowdsourced

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Quando parliamo dell'impatto dell'intelligenza artificiale ai giorni nostri, spesso la conversazione ruota attorno all'impatto della tecnologia sulla creatività e sui progetti creati dall'uomo. Che si tratti di licenziamenti dovuti all'IA che prende posti di lavoro, progetti creati con un accento AI, persino aziende creative chiave che vogliono imporre un ruolo più importante all'IA, la lista continua. Ma un aspetto che spesso trascuriamo è l'impatto che i mega data center AI hanno sull'ambiente e su chi vive vicino a loro.

Anni dopo essere diventata famosa per aver portato in scena le losche attività di una società energetica californiana, dove l'azienda inquinava la rete idrica di una città senza conseguenze, un tentativo che ha portato alla creazione di un film basato sulla sua storia con Julia Roberts nel ruolo principale, l'avvocato Erin Brockovich ora cerca di mettere sotto i riflettori l'industria dell'IA.

Il famoso avvocato ha creato una mappa crowdsourced che documenta le preoccupazioni della comunità e informazioni sulla varietà di data center AI che stanno sorgendo negli Stati Uniti. Le principali preoccupazioni che questo obiettivo mira a affrontare sono dare maggiore importanza all'elevato consumo energetico di queste strutture, all'enorme quantità d'acqua che utilizzano per raffreddare i server, ai rifiuti elettronici che producono, ai livelli di rumore che esmettono, ai rischi di localizzazione che creano e su come ciò possa aumentare il rischio di disastri naturali. e anche la preoccupazione sulla scalabilità e l'efficienza, che vede infrastrutture e pianificazioni comunitarie chiave superate dalle esigenze delle strutture dei data center.

Parlando di questo, Brockovich ha condiviso una dichiarazione in cui spiega: "La RACE per costruire infrastrutture di IA si sta sviluppando città dopo città in tutta l'America. In alcuni luoghi, i data center sono ben accolti. In altri, vengono ritardati, contestati o abbandonati del tutto. Questa MAP cattura l'impronta reale di quella razza — rivelando schemi di crescita, conflitto e incertezza.

"Sto guardando mentre VOI, le comunità, vi presentate e parlate. Nelle famose parole di Mark Twain... "Il segreto per andare avanti è iniziare," quindi andiamo!"

Puoi andare qui per vedere la mappa interattiva che contiene già informazioni su 33 data center operativi, con dettagli su altri 52 in costruzione pianificati, 30 proposti e 2.716 segnalati dalla comunità.