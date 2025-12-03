Erling Haaland batte un nuovo record della Premier League come il più veloce a segnare 100 gol

HQ

Il Manchester City è uscito con una vittoria implacabile per 5-4 contro il Fulham in Premier League martedì, una partita in cui Erling Haaland è stato nominato uomo partita con un gol e due assist... e, cosa più importante per lui, ha superato il record di Alan Shearer come uomo più veloce a segnare 100 gol in Premier League (15° gol finora in questa stagione dopo 14 partite).

Shearer, che ha giocato per Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United tra il 1988 e il 2006, ha segnato il suo centesimo gol in Premier League dopo 124 partite, ma il norvegese ha impiegato solo 111 presenze per riuscirci.

Shearer detiene il record con 260 gol in Premier League, seguito da Harry Kane con 213 puledri e Wayne Rooney con 208 gol. A Haaland è stato chiesto se intendesse rivendicare quel record anche in futuro: "Ne sono consapevole, ma non ci penso troppo", ha risposto a Sky Sports.

"Non voglio dire le parole, ma quando sei un attaccante del Man City dovresti offrire grandi numeri. È il mio lavoro. La gente dovrebbe criticarmi se non lo faccio. Di solito è quello che fanno le persone. Alla fine, dovrei mantenere la consegna", ha aggiunto Haaland, che ha contratto con il Manchester City fino al 2034.