Erling Haaland e Alexander Sorloth ricevono il permesso dalla nazionale norvegese di tornare presto nei loro club

Erling Haaland, il capocannoniere delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo con 12 gol (dopo aver segnato cinque gol contro la Moldavia il mese scorso, ha segnato una tripletta contro Israele nella vittoria per 5-0 sabato scorso), ha ricevuto il permesso di lasciare la squadra norvegese in anticipo e saltare la prossima partita contro la Nuova Zelanda martedì, che a differenza della partita precedente dello scorso fine settimana, è un amichevole.

Haaland ha lasciato il campo di allenamento e sta tornando a Manchester prima del previsto, in modo da poter ricongiungersi ai suoi compagni di squadra al Manchester City e continuare la sua campagna in Premier League, non a causa di un infortunio. Non è l'unico: anche Alexander Sorloth dell'Atlético Madrid, Julian Ryerson del Borussia Dortmund e Fredrik Bjorkan del Bodo/Glimt lasceranno la nazionale perché hanno "un calendario di partite particolarmente serrato", ha detto la nazionale norvegese.

Con 18 punti, la Norvegia si avvicina alla qualificazione diretta alla Coppa del Mondo come capolista del Gruppo I. Solo l'Italia, se domani sconfiggerà Israele, potrebbe diventare una minaccia con 12, potenzialmente 15 punti domani, ma la differenza reti di gran lunga superiore della Norvegia di 26 (contro i 7 dell'Italia) significa che hanno il sopravvento nella partita Italia-Norvegia del mese prossimo.