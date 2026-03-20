Ernesto Valverde annuncia che lascerà l'Athletic Club a fine stagione

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L'allenatore dell'Athletic Club Bilbao, Ernesto Valverde, ha annunciato che lascerà il club basco a fine stagione e non continuerà più, ponendo fine al suo secondo periodo al club. Lo ha confermato in un breve video sui social media, e il club spiega che è stata una decisione consensuale con il manager.

"È una decisione che sto considerando da tempo, e di cui ho discusso con il club. Volevo condividerlo con tutti voi, ha detto l'allenatore con più partite ufficiali con il club, 495 contando quella di domenica prossima.

"Allo stesso tempo, voglio sottolineare che ci restano dieci importanti partite di campionato, che iniziano questa domenica contro il Betis. Dieci partite in cui vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, in cui abbiamo molto da guadagnare, in cui daremo il massimo, e che, senza dubbio, se restiamo tutti uniti, possiamo raggiungere, senza dubbio."

Attualmente decimi in LaLiga, hanno ancora tempo per lottare per i posti europei nella prossima stagione.

Valverde ha allenato l'Athletic Club per dieci stagioni in totale, prima tra il 2003 e il 2005, poi tra il 2013 e il 2017 e tra il 2022 e il 2026. Ha vinto la SuperCup nel 2016, la Copa del Rey 2024 e ha raggiunto le semifinali di Europa League la scorsa stagione.

È stato allenatore del FC Barcelona tra le sue due ultime esperienze a Bilbao. In precedenza ha lavorato come allenatore per squadre di LaLiga come Valencia, Villarreal e Espanyol, oltre che per l'Olympiacos, dove ha vinto tre titoli di Super League Grecia.

Prima della carriera da allenatore, Valverde ha giocato per l'Athletic Club tra il 1990 e il 1996, disputando 188 partite e segnando 50 gol. Il club ha confermato che preparerà un addio adeguato per questa "leggenda vivente dell'Athletic Club" alla fine della stagione.