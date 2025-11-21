Erosion è un roguelike voxel action in cui ogni morte ti costa un decennio

Come parte del recente Xbox Partner Preview, uno dei giochi che è apparso è stato un nuovo progetto dello sviluppatore Plot Twist. Conosciuta come Erosion, questa è un'esperienza roguelike d'azione isometrica in cui l'obiettivo è interpretare un padre alla ricerca della figlia rapita, tutto vagando per la terra e uccidendo mostri e uomini mentre cerca risposte.

Progettato con una direzione artistica voxel, l'elemento unico di Erosion è che, a differenza della maggior parte dei roguelike dove, se muori, torni al punto di partenza, questo titolo prende spunto dal libro di Sifu, poiché ogni morte ti costerà tempo e un salto avanti di un decennio. Quindi, se vuoi raggiungere tua figlia prima che diventi una donna anziana, dovrai essere efficace ed evitare la morte il più possibile.

Come mostrato nel recente trailer del gioco, Erosion presenterà una miriade di armi da maneggiare e padroneggiare, oltre a tantissime abilità da usare. Il mondo è anche altamente distruttibile, con ottimi effetti voxel che creano una presentazione mozzafiato. Puoi vedere tutto questo in azione qui sotto.

Per quanto riguarda quando Erosion uscirà, non conosciamo ancora una data precisa, ma sappiamo che arriverà su PC e console nella primavera del 2026.