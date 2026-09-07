Eruzioni vulcaniche hanno causato 2.000 voli e bloccato 270.000 passeggeri in Indonesia

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Centinaia di migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati in tutta l'Indonesia, poiché una recente eruzione vulcanica ha costretto gli aeroporti a sospendere le operazioni e a bloccare fino a 2.000 voli.

Il vulcano in questione è Anak Krakatau, situato a circa 90 miglia dalla capitale Giacarta. Il vulcano ha iniziato a eruttare tardi la sera di venerdì 4 settembre e da allora ha causato enormi interruzioni nei viaggi nel paese del Sud-est asiatico.

Il principale punto di preoccupazione sembra essere l'enorme nube di cenere che viene pompata fuori dal vulcano e che offusca centinaia di miglia di spazio aereo vicino. Secondo BBC News, la colonna di cenere avrebbe raggiunto fino a 6.000 metri sul lato di Giava del vulcano, mentre il lato di Sumatra ha registrato picchi di 15.000 metri.

Non è chiaro per quanto tempo ancora il vulcano rimarrà attivo, dato che l'Agenzia Geologica locale ha già emesso un avvertimento sul fatto che "la probabilità di ulteriori eruzioni nei prossimi periodi rimane alta". Quindi, prevedetevi che ancora più voli vengano sospesi nelle ore a venire.