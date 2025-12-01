"Esca per la rabbia" definita Parola dell'Anno 2025 dalla Oxford University Press

HQ

Recentemente abbiamo seguito la notizia che ha rivelato che il Cambridge Dictionary aveva scelto "parasocial" come Parola dell'Anno per il 2025. Ora, possiamo aggiungere a questo coprendo ciò che Oxford University Press considera il Word of the Year, con questa che è un'ottima decisione...

"Rage bait" è stata definita la Parola dell'Anno dall'organismo rivale, con la descrizione ufficiale del termine che è la seguente: "(n.) Contenuti online deliberatamente progettati per suscitare rabbia o indignazione essendo frustranti, provocatori o offensivi, tipicamente pubblicati per aumentare il traffico o l'interazione con una particolare pagina web o account social media."

Potresti pensare: "non è forse l'esca per la rabbia due parole?" Anche noi lo abbiamo fatto, e Oxford University Press sta anticipando questo discorso spiegando che "la Parola dell'Anno di Oxford può essere una parola o un'espressione singolare, che i nostri lessicografi considerano un'unica unità di significato." Aggiunge anche che "non ti stiamo provocando la rabbia scegliendo due parole—anche se questo sarebbe essere in linea con il significato del termine!"

Per chi si chiedesse cosa componesse la shortlist per il premio, gli altri termini selezionati erano "aura farming" e "biohack", e potete leggere di più su queste frasi qui.

Annuncio pubblicitario: