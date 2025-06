Escalation di violenza in Irlanda del Nord dopo la seconda notte di disordini

HQ

Le ultime notizie sull'Irlanda . I disordini hanno attanagliato l'Irlanda del Nord per la seconda notte consecutiva, mentre i disordini a Ballymena si diffondono in altre città, spingendo le richieste di rinforzi dalla terraferma britannica, ha detto la polizia mercoledì.



Le autorità segnalano una crescente paura tra i residenti dopo che le case sono state prese di mira e gli agenti feriti in un'ondata di violenza a sfondo razziale. I disordini sono iniziati in seguito all'indignazione per un caso di violenza sessuale che coinvolge due adolescenti.