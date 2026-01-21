Escape 2049 annunciato per Game Boy Advance e Mega Drive

Nell'ultimo anno, abbiamo apprezzato più volte i servizi di nuovi giochi per Mega Drive (o Genesis, come viene chiamato negli Stati Uniti), poiché i vecchi fedeli di Sega hanno vissuto una notevole rinascita. Giochi molto validi vengono ora rilasciati abbastanza regolarmente, e siamo lieti di annunciarne un altro - che arriverà anche su Game Boy Advance. Qualunque formato tu scelga, puoi anche trovarlo fisicamente su una cartuccia con custodia, manuale di istruzioni e tutto il resto. Come se non bastasse, è in arrivo anche un'edizione Steam.

Questa volta, è la società francese OrionSoft che sta lavorando a un progetto chiamato Escape 2049, che descrivono come "un nuovo gioco action puzzle platform." I finanziamenti vengono forniti tramite Kickstarter, un metodo che hanno usato con successo in passato per realizzare titoli Mega Drive ben accolti, e hanno già una demo che puoi scaricare e provare. La premessa del gioco è la seguente:

"Nel 2042, a seguito di un'operazione clandestina per smascherare le attività del governo corrotto, un hacker di nome Shun, membro della Coalizione dei Difensori della Verità, è stato imprigionato nella prigione di Bulor 24! Nonostante la fuga, Shun fu profondamente colpito dall'esperienza e decise di arrendersi, ritirandosi dalla società.

Sette anni dopo, la sua compagna Elena riprese la battaglia, più determinata che mai a vendicare ciò che suo marito aveva sofferto. Nonostante la sua estrema cautela, il governo aveva acquisito strumenti di sorveglianza alimentati dall'IA, fu scoperta e imprigionata in una prigione altamente protetta!"

Sono promessi quattro mondi diversi con dodici livelli e dodici boss da sconfiggere - e qui sotto abbiamo il primo trailer da offrire.

HQ

Ci sono tre pacchetti tra cui scegliere per Game Boy Advance e Mega Drive: uno digitale con ROM, uno fisico con solo il gioco (inclusa una custodia in stile Genesis o Mega Drive e un manuale di istruzioni), e un'edizione con extra extra. Se ti sembra che ti serva questo oggetto da collezione che presto sarà ambito, vai qui e procurati una copia.