Escape from Duckov vende 1 milione di copie in meno di una settimana

Beh, sembra che i tiratori di estrazione siano qui per dirlo. Anche se manca una settimana all'attesissimo lancio di Arc Raiders di Embark Studios, un nuovo nome negli sparatutto di estrazione ha festeggiato l'attrazione di un milione di giocatori in poco meno di una settimana.

Escape from Duckov potrebbe sembrare una parodia di YouTube di Escape from Tarkov, ma il Team Soda ha fatto in modo che il gameplay sia più di un semplice scherzo. In uno sparatutto di estrazione dall'alto ambientato in cinque mappe, con un sacco di risorse da recuperare e una base da costruire, il gioco ha impressionato ben 1 milione di persone da quando è stato lanciato il 16 ottobre.

Il gioco ha anche una valutazione estremamente positiva delle recensioni di Steam al momento in cui scriviamo, dimostrando che i giocatori non lo stanno acquistando solo per il bene delle simpatiche anatre. Dovremo vedere se Escape from Duckov riuscirà a mantenere il suo slancio poiché il colosso degli Arc Raiders sembra destinato a prendere il centro della scena nelle prossime settimane.