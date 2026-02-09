HQ

Escape from Ever After proviene dal piccolo studio indie Sleepy Castle Studio di Montreal, Canada, ed è un affascinante piccolo gioco di ruolo satirico d'azione ispirato a titoli come Paper Mario e Born of Bread.

Al centro dell'avventura c'è il nostro eroe Flynt Buckler, che da anni cerca di sconfiggere Tinder il Drago, il quale si è trincerato in un grande castello – un castello pieno di ricchezze e tesori inimmaginabili. Le battaglie contro Tinder il Drago sono state intense, ma Flynt non è mai riuscito a sconfiggere il drago. Ora fa un ultimo tentativo, ma quando si trova di nuovo davanti al castello familiare, scopre che la fortezza un tempo terrificante è stata trasformata in uno spazio per uffici.

Il castello ora è pieno di impiegati d'ufficio senza cervello che sorseggiano caffè, oltre a personaggi di altre fiabe, e Tinder the Dragon non si vede da nessuna parte. Si scopre che le fiabe sono apparentemente un mercato inesplorato, e la mega-azienda Ever After Inc. ha deciso di approfittarne. Hanno sviluppato un metodo per immergersi in diverse fiabe, togliere tutto il valore, assumere i personaggi ora disoccupati per la compagnia e lasciare il resto nel nulla.

Ever After Inc. ha preso il controllo del castello di Tinder the Dragon come nuova sede, ha gettato Tinder nel suo sotterraneo, e l'azienda è determinata che ogni libro di storia del mondo sia loro. Ovviamente, questo non può essere permesso, quindi ora Flynt Buckler e un Tinder the Dragon decimato devono unire le forze, e si rendono presto conto che la cosa più intelligente sarebbe trovare un lavoro alla Ever After Inc. e combattere il capitalismo dall'interno.

Dopo aver partecipato a un colloquio di lavoro con Mr. Moon, Flynt Buckler e Tinder the Dragon intraprendono un'avventura in cui visitano varie fiabe più o meno famose dove opera Ever After Inc. La prima fiaba, ad esempio, è un'interpretazione del "Lupo e i Tre Maialini", dove sono in realtà i maiali a voler rasare al suolo il villaggio molto amichevole dei lupi perché si trova su un terreno che serve ai maiali per costruire un complesso di appartamenti più grande. Ai lupi è stata persino promessa una riduzione dell'affitto del 5% per il primo anno nel nuovo edificio, ma i lupi amano molto il loro piccolo villaggio e non hanno alcuna intenzione di lasciarlo.

Lungo il percorso, diversi personaggi si uniscono al tuo piccolo gruppo (incluso il Grande Lupo Cattivo, che interpreta il musicista dilettante e attacca con la chitarra), e ognuno ha diverse abilità, punti di forza e debolezze. Le battaglie sono a turni, ma anche basate sul tempo, il che significa che quando vuoi attaccare il nemico o bloccare i suoi attacchi, lo fai eseguendo una serie di pressioni di tasti o movimenti a tempo con i joystick. Il modo in cui attacchi funziona bene, ma è un'altra storia quando si tratta di bloccare.

Tutti i nemici hanno due tipi di attacchi, ognuno con tempi diversi, ed è semplicemente frustrantemente difficile bloccarli. Alcuni attacchi sono facili da leggere, quindi hai una buona possibilità di bloccarli, mentre altri sono quasi impossibili da leggere, quindi non puoi davvero evitare di subire danni quando vengono usati. Tutto questo è aggravato da alcune battaglie contro i boss piuttosto lunghe con schemi di attacco imprevedibili e un boss che attacca più volte di fila. Poiché spesso subisci danni a causa del sistema di blocco impegnativo, devi usare diversi tuoi turni per ricaricare la tua magia o curarti, quindi queste battaglie finiscono per sembrare quasi infinite.

C'è una funzione di blocco automatico che può essere abilitata nelle impostazioni, ma questo elimina praticamente ogni sfida dalle battaglie, poiché diventa semplicemente una questione di colpire il nemico finché non muore e nient'altro. È un po' sfortunato che metà del sistema di combattimento risulti così frustrante, dato che è una parte centrale del gioco. A parte il sistema di combattimento un po' discutibile, Escape from Ever After è per il resto una bella piccola avventura con un umorismo buono e ben piazzato, alcuni riferimenti culturali divertenti e puzzle piuttosto solidi, ma poiché il sistema di combattimento è centrale nel gioco, l'esperienza complessiva ne è un po' penalizzata.

La grafica è bellissima e colorata, e tutti i personaggi sono adorabili in 2D. La grafica funziona bene, ma alcune sezioni delle piattaforme sono un po' ostacolate dalla telecamera fissa, rendendo difficile valutare le distanze. Il sound è discreto, come ci si aspetterebbe in un gioco di questo tipo, ma non è qualcosa che ricorderai dopo aver spento il gioco.

In definitiva, Escape from Ever After è un bel piccolo gioco di ruolo ispirato a Paper Mario. I punti di forza del gioco sono i dialoghi ben scritti, il buon umore, i bei enigmi - e metà del sistema di combattimento. L'altra metà, la parte difensiva, diventa rapidamente frustrante, il che purtroppo influisce sull'intero gioco. Ho fatto fatica a godermi quando a volte sembrava di tirare un dado per capire se sarei stato colpito dall'attacco del nemico. Sembra semplicemente ingiusto e frustrante.

Se ti piacciono i giochi di ruolo semplici e divertenti, dai un'occhiata a Escape from Ever After, perché è venduto a un buon prezzo, ma preparati a fare qualche fatica con il sistema di combattimento.