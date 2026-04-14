Escape from New York reboot, Paddington 4 in lavorazione a StudioCanal

Il CinemaCon è in programma, e sembra che il cinema sia davvero tornato, dato che abbiamo un altro film di Paddington da aspettarci. StudioCanal, la società dietro le avventure cinematografiche di Paddington, ha confermato che un team di sceneggiatori sta attualmente lavorando al quarto film del famoso orso. Inoltre, lo studio sta lavorando a un reboot di Escape from New York di John Carpenter.

Il cult del 1981 di Carpenter vedeva Kurt Russell nel ruolo dell'ex agente delle forze speciali e prigioniero federale Snake Plissken (una grande ispirazione per Solid Snake), che deve conquistare la libertà aiutando il presidente a fuggire dagli insorti. Secondo The Hollywood Reporter, non ci sono ancora dettagli importanti sul reboot Escape from New York, anche se i fan dicono da anni che il figlio di Kurt Russell, Wyatt, potrebbe interpretare Snake Plissken.

I dettagli su Paddington 4 erano altrettanto secchi. Sappiamo che un team di sceneggiatori comici sta scrivendo la sceneggiatura in questo momento, ma non abbiamo ottenuto nomi su chi siano quegli sceneggiatori. Non sono solo quei due film su cui StudioCanal sta lavorando in questo momento. La compagnia ha anche confermato una reinterpretazione del film del 1981 The Howling, e la produzione del nuovo thriller di Sean Byrne, The Mannequin, inizierà questa estate.

Ice Cream Man di Eli Roth ha avuto il suo primo sguardo, e anche l'ultimo film di Danny Boyle, Ink, ha avuto un primo sguardo, insieme a Elinsore e Everybody Wants to Fuck Me.