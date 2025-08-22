Escape from Tarkov finalmente lasciando la beta - rilascio completo fissato per l'11 novembre

HQ

Escape from Tarkov è in versione beta dal 2016. Nel 2017, è passato a una beta chiusa che richiedeva ai giocatori di acquistare il gioco per partecipare. Ora, lo sviluppatore Battlestate Games ha annunciato che la fase beta terminerà, con la versione 1.0 che uscirà l'11 novembre.

Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato il contenuto completo della versione finale, ma ci sono state speculazioni su una modalità campagna, poiché Escape from Tarkov è stata precedentemente descritta come una "esperienza basata sulla storia".

Battlestate Games sarà anche presente a diversi importanti eventi di gioco questo autunno e inverno, tra cui Pax West (29 agosto - 1 settembre), Tokyo Game Show (25 - 28 settembre) e Paris Game Week (30 ottobre - 1 novembre). Queste apparizioni dovrebbero far luce su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla tanto attesa versione completa.