Escape from Tarkov sta arrivando su Steam

Escape from Tarkov, nonostante sia uno dei più grandi successi di giochi per PC degli ultimi tempi, non è in realtà disponibile per giocare Steam. Tuttavia, questo alla fine cambierà, poiché Nikita Buyanov, capo di Battlestate Games, ha confermato che l'FPS verrà lanciato presto sulla piattaforma di Valve.

Non abbiamo ancora una data da cerchiare, ma ci è stato detto che la pagina Steam sarà "disponibile presto" e che i dettagli arriveranno "più tardi".

Questo arriva anche in un momento in cui Escape from Tarkov si sta preparando a lasciarsi finalmente alle spalle l'accesso anticipato e a lanciarlo nel suo stato 1.0. L'evento è previsto per il 15 novembre e, per ulteriori informazioni, potete visitare qui.