Escape from Tarkov sviluppatori accusati di sostenere la guerra russa

Il Escape from Tarkov sviluppato in Russia è stato a lungo criticato per i suoi sviluppatori presumibilmente anti-Ucraina e per aver sostenuto la guerra della Russia contro il paese in vari modi. Tuttavia, c'è stato poco per dimostrarlo e lo sviluppatore Battlestate Games ha evitato di prendere posizione e si dice che cancellerà i thread sulla guerra sul suo forum e su Reddit.

Nel corso del fine settimana, però, la discussione si è riaccesa dopo che gli utenti su Reddit e Resetera (grazie PC Gamer) hanno postato una serie di coincidenze che potrebbero indicare che Battlestate Games stia supportando la guerra russa in vari modi. Tra le prove di collusione ci sono immagini, video e post sul forum che confermano che l'amministratore delegato Nikita Buyanov ha avuto legami con il gruppo russo 715 Team - un gruppo filo-russo che raccoglie fondi per la cassa di guerra russa - e che è stato nella regione occupata di Donetsk.

Ci sono anche esempi di oggetti, slogan e oggetti simili nel gioco Escape from Tarkov che sono collegati a 715 Team. Prese singolarmente, queste sono indicazioni abbastanza deboli, ma insieme dipingono un quadro che non è del tutto lusinghiero. Battlestate Games sostiene lo sforzo bellico russo e quindi i soldi spesi per il gioco finanziano indirettamente la guerra contro l'Ucraina?

Questo dovrebbe essere facile da affrontare per Battlestate Games se non è vero, e molti utenti delusi pensano che sia giunto il momento per lo studio di mettere le carte in tavola e dichiarare la sua posizione sulla questione.