Escape the Backrooms è ora disponibile su Nintendo Switch 2

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Potresti aver visto di recente il film Backrooms al cinema, il che potrebbe aver stimolato l'interesse di dare un'occhiata al videogioco Escape the Backrooms su PC e sulle console su cui è attualmente disponibile. Ma se possiedi un Nintendo Switch 2, potresti chiederti quando o se potrai partecipare al divertimento? La buona notizia è che oggi è quel giorno.

La modalità Secret dell'editore e sviluppatore Fancy Games ha ora lanciato Escape the Backrooms su Switch 2, con questa versione del titolo che offre il cross-play completo, permettendo ai fan di giocare insieme agli utenti PC, Xbox e PlayStation.

L'edizione Switch 2 del gioco viene venduta a £9.99/€12.99 e offrirà tutte le 30+ impostazioni Backroom da esplorare, il tutto offrendo chat di prossimità, cooperativa con fino a tre altri giocatori, meta-progressione e una Modalità Incubo in cui una sola morte porta a un riavvio completo.

Questa notizia arriva anche poco dopo che è stato rivelato che Escape the Backrooms aveva superato i quattro milioni di giocatori dal lancio del gioco su Xbox e PlayStation a fine maggio.