Escape the Backrooms lascerà l'accesso anticipato a ottobre

Come parte del Convergence Games Showcase, lo sviluppatore Fancy Games ha fatto un'apparizione per fornire un aggiornamento sul suo gioco horror Escape the Backrooms. Attualmente disponibile in formato Early Access, il gioco lascerà presto il servizio e debutterà nella sua versione completa 1.0, il tutto il 23 ottobre.

Questa modifica all'edizione completa del gioco vedrà l'aggiunta di una serie di nuovi contenuti a Escape the Backrooms, tra cui quattro nuovi livelli da esplorare e ben oltre 50 ambienti in cui girovagare. I livelli esistenti sono stati aggiornati per incoraggiare i fan a rivisitarli, la grafica è stata migliorata per rendere le fughe fresche e una nuova schermata delle missioni mira a rendere i viaggi di ritorno ancora più facili e a rintracciare meglio i segreti. In caso contrario, ci viene detto di aspettarci finali alternativi per rendere l'azione ancora più unica.

Per coloro che non sanno cosa sia Escape the Backrooms, la sinossi del gioco aggiunge: "Escape the Backrooms vede i giocatori lavorare insieme a un massimo di tre dei loro amici per esplorare la distesa apparentemente infinita delle Backrooms, nascondendosi e scappando da entità mortali mentre si arrampicano per trovare un'uscita. Risolvi enigmi per avanzare ulteriormente nelle Backrooms e cerca di orientarti in spazi liminali apparentemente infiniti, hotel impossibili e piscine inquietantemente tranquille. La chat vocale di prossimità ti aiuterà a rimanere in contatto con la tua squadra, ma anche i mostri possono sentirti, quindi cerca di non urlare... "

Quando il lancio della versione 1.0 avverrà il 23 ottobre, potrai dare un'occhiata a Escape the Backrooms su PC tramite Steam.