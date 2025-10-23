Escape the Backrooms mostra più di 30 livelli di orrore nel nuovo trailer

Se stai cercando un gioco in cui sei circondato da pareti beige e orrori oltre la tua immaginazione, allora non cercare oltre, poiché Escape the Backrooms ha entrambi questi aspetti ridotti a una scienza. Inoltre, puoi provare il gioco con i tuoi amici, quindi almeno non stai morendo da solo.

In un nuovo trailer presentato in anteprima al Galaxies Showcase di stasera, abbiamo visto alcuni dei 30+ livelli disponibili in Escape the Backrooms. Se eri preoccupato che le luci tremolanti e le pareti gialle diventassero noiose, ci sono anche alcune aree più vivaci, oltre a molti spazi bui da cui le cose ti saltano addosso.

Escape the Backrooms è uscito in accesso anticipato da un paio d'anni su PC, ed è stato lanciato oggi, 23 ottobre, nella sua versione completa 1.0. Anche le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono in arrivo, come confermato nel trailer qui sotto: