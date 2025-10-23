Escape the Backrooms mostra più di 30 livelli di orrore nel nuovo trailer
Abbiamo dato un'altra occhiata all'horror cooperativo prima della sua imminente uscita completa.
Se stai cercando un gioco in cui sei circondato da pareti beige e orrori oltre la tua immaginazione, allora non cercare oltre, poiché Escape the Backrooms ha entrambi questi aspetti ridotti a una scienza. Inoltre, puoi provare il gioco con i tuoi amici, quindi almeno non stai morendo da solo.
In un nuovo trailer presentato in anteprima al Galaxies Showcase di stasera, abbiamo visto alcuni dei 30+ livelli disponibili in Escape the Backrooms. Se eri preoccupato che le luci tremolanti e le pareti gialle diventassero noiose, ci sono anche alcune aree più vivaci, oltre a molti spazi bui da cui le cose ti saltano addosso.
Escape the Backrooms è uscito in accesso anticipato da un paio d'anni su PC, ed è stato lanciato oggi, 23 ottobre, nella sua versione completa 1.0. Anche le versioni PS5 e Xbox Series X/S sono in arrivo, come confermato nel trailer qui sotto: