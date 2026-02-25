Esclusiva: il DLC Stage Fright di Out of Sight verrà lanciato a partire dall'11 marzo

HQ

Circa un mese fa, abbiamo avuto il lusso di potervi dire prima di tutto che lo sviluppatore The Gang avrebbe presto ampliato il suo enigmatico titolo horror adventure, Out of Sight, con un DLC dedicato chiamato Stage Fight. All'epoca avevamo solo pochi dettagli da condividere, perché aspettavamo ulteriori informazioni, incluso quando questa espansione dei contenuti sarebbe arrivata su PC e console.

Ora conosciamo queste informazioni, poiché Gamereactor può rivelare in esclusiva che Out of Sight: Stage Fright sarà lanciato tra appena due settimane. Il debutto è previsto per l'11 marzo su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) e PlayStation 5, ma sarà seguito dall'arrivo su Nintendo Switch il 12 marzo e, infine, da un lancio su Xbox Series X/S in una data ancora da definire.

Oltre alle informazioni di lancio condivise, The Gang ha rilasciato una sinossi ufficiale del DLC Stage Fright, che insieme all'ultimo trailer qui sotto offre uno sguardo interessante su cosa questa aggiunta post-lancio possa offrire.

"In "Out of Sight: Stage Fright", Sophie e Teddy intraprende una nuova avventura nella vecchia villa. Si apre un'altra ala per la coppia da esplorare e devono lavorare per aiutare un bambino spirito tormentato con il loro ultimo desiderio. Ma il pericolo si nasconde sotto forma di un vecchio nemico.... "

Per chi è impaziente di iniziare Stage Fright tra un paio di settimane, potrebbe interessarvi anche sapere che il DLC richiederà il possesso del gioco base, ma può essere apprezzato come avventura autonoma, il che significa che non dovrai ricominciare la storia principale Out of Sight e trovare un punto specifico dove inizia il DLC.

Guarderai Out of Sight: Stage Fright questo marzo? Se non hai ancora giocato al gioco base, assicurati di trovare qui la nostra recensione dedicata.