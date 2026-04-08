Esclusiva: MCM Comic Con London presenterà un trio di Resident Evil Requiem stelle

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Se sei un fan Resident Evil Requiem, non vorrai perderti il prossimo MCM Comic Con London che si terrà nella capitale inglese tra il 22 e il 24 maggio.

Gamereactor può rivelare in esclusiva che lo show riunirà tre grandi star del celebre titolo horror di Capcom, con le voci e le attrici di motion capture che hanno dato vita a Grace Ashcroft, Alyssa Ashcroft e alla giovane Emily, che parteciperanno all'intero evento di tre giorni.

Angela Sant'Albano, nota per aver dato vita alla nuova protagonista di Resident Evil, Grace Ashcroft, sarà presente e disponibile per firmare autografi e partecipare a opportunità fotografiche durante tutto lo show.

Lo stesso vale per Emma Rose Creaner, la persona dietro Emily, che probabilmente potrà parlare del suo periodo lavorando a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nel ruolo di Marla Lee.

Jane Perry sarà poi presente per parlare del diventare Alyssa Ashcroft nel gioco, con la veterana star dei videogiochi probabilmente potrà raccontare il suo periodo come protagonista in Returnal come protagonista Selene e nei giochi Hitman come la referente dell'Agente 47, Diana Burnwood.

Tutte e tre le star saliranno anche sul palco Side Quest venerdì 22 maggio alle 14:00 BST/15:00 CEST, dove condivideranno approfondimenti sul loro lavoro di voice e performance capture su Resident Evil Requiem, con un panel gratuito per chiunque abbia un biglietto per venerdì, weekend o VIP.

Ci aspettiamo ulteriori notizie su cosa offrirà il MCM Comic Con London questo maggio, man mano che ci avviciniamo allo spettacolo, ma sappiamo che sarà presente una collezione di grandi nomi, tra cui David Hayter (la voce di Solid Snake), il cast di Star Wars: The Clone Wars, il cast vocale delle Tartarughe Ninja e il creatore Kevin Eastman, e altro ancora.