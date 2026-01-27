Esclusiva: Out of Sight sarà ampliata con il DLC Stage Fright nel 2026

HQ

Il 2025 è stato un anno molto intenso per lo sviluppatore svedese The Gang, poiché lo studio ha lanciato la sua avventura puzzle-horror Out of Sight a maggio e poi poco dopo ha fondato uno studio indie che in autunno si concentrerà sul gaming generato dagli utenti e alimentato dalla comunità.

Chiaramente, il 2026 non sarà meno impegnativo per il team di sviluppo, dato che Gamereactor può ora riportare in esclusiva che Out of Sight sarà presto ampliato con un DLC dedicato noto come Stage Fright.

Da quello che vediamo nel teaser trailer qui sotto, vedremo Sophie tornare alla villa e tentare di liberare altre anime intrappolate, il tutto avventurandosi in nuove aree che altrimenti non avevamo potuto esplorare prima. Naturalmente, questo porterà a nuovi enigmi da risolvere e anche a villain spaventosi da evitare, incluso quello che potrebbe essere il ritorno di Clayton, come si può vedere nei primi secondi del trailer e nell'arte chiave sopra.

Non sappiamo ancora esattamente quando il DLC Stage Fright uscirà per Out of Sight, ma è confermato che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nel 2026.

Questa non è stata nemmeno tutta la buona notizia che The Gang ha dovuto condividere in esclusiva con Gamereactor, dato che lo sviluppatore ha rivelato che Out of Sight sta ricevendo una riduzione permanente del prezzo. Questo verrà introdotto prima su Steam, ma alla fine influenzerà anche le altre piattaforme, il che significa che i fan potranno provare di persona questa avventura unica in seconda persona a un prezzo ancora più accessibile.

Se non hai ancora avuto la possibilità di giocare a Out of Sight, assicurati di leggere la nostra recensione dedicata completa qui, e persino di seguire la nostra recente intervista con The Gang sul gioco.