Esclusivo: dai un'occhiata a tre carte dell'espansione Scarlatto e Violetto - Rivali Destinati del GCC Pokémon

È quasi giunto il momento per il suo arrivo di un nuovissimo set Pokémon The Card Game, poiché il 30 maggio l'atteso set Scarlet & Violet - Destined Rivals farà il suo arrivo e aprirà le porte ai fan per rafforzare la loro collezione con oltre 240 nuove carte.

Il set Destined Rivals vede i fan dover sventare il nefasto complotto di Team Rocket il tutto collaborando con Pokémon Trainers abili e senza tempo, tra cui la preferita dai fan Cynthia. Questo design significa che Destined Rivals non include solo oltre 45 carte dedicate ai Pokémon di Team Rocket, ma anche oltre 85 basate sui Pokémon di Trainer, con più di 15 ex carte, oltre 20 Trainer carte e più di 45 carte con illustrazioni speciali.

Quindi, come potete vedere, ci sono una moltitudine di motivi per essere entusiasti di Scarlet & Violet - Destined Rivals e, per alimentare ulteriormente questo interesse, abbiamo collaborato con The Pokémon Company per rivelare in esclusiva tre carte che compongono questa espansione.

Le carte hanno un tema molto specifico, poiché stiamo parlando di una parte del team di Cynthia. Come puoi vedere qui sotto, puoi aspettarti di essere in grado di aggiungere Cynthia's Roselia, Cynthia's Roserade e anche una versione appositamente illustrata di Cynthia's Roserade. Assicurati di dare un'occhiata a ciascuna carta per intero qui sotto per vedere cosa possono offrire ai giocatori e allo stesso modo quali carte di supporto ti serviranno per ottenere il meglio da loro.

Per quanto riguarda il lancio di Scarlet & Violet - Destined Rivals, il set sarà disponibile in tutto il mondo il 30 maggio 2025.