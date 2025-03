Esclusivo: il San Diego Comic-Con Málaga sarà "il più grande palcoscenico di sempre per i videogiochi" nella storia della SCC

HQ

Abbiamo appreso molto di più sul San Diego Comic-Con Málaga un paio di settimane fa durante il suo evento di presentazione, dove abbiamo anche avuto modo di parlare con figure di spicco del cinema spagnolo e vincitori del Goya come Icíar Bollaín e Santiago Segura.

Ma essendo questa la prima volta che l'evento lascia gli Stati Uniti, e con le date del primo anno che si avvicinano rapidamente, dal 25 al 28 settembre 2025, ci è rimasto il desiderio di saperne di più. L'eroe d'azione, Senior Vice President of Strategy e co-regista Iván Fernández Lobo è poi venuto in soccorso nell'intervista esclusiva e approfondita sull'evento che potete guardare con i sottotitoli locali qui sotto.

"Questa è una delle mie ossessioni", ammette Fernández Lobo quando gli viene chiesto dell'aspetto ludico del prossimo evento. "Con il mio background, ho costruito per 20 anni un marchio, Gamelab, che viene messo in scena per i più grandi talenti del mondo. Abbiamo fatto questo show per oltre due decenni, [e] sto portando questa ambizione. Quel palco brillerà di nuovo, in un certo senso, al San Diego Comic-Con Málaga".

"Il più grande palcoscenico di sempre per i videogiochi": SDCC Málaga si pone un obiettivo audace

"Il piano è che il San Diego Comic-Con Malaga, a partire dal 2025, diventi l'edizione più rilevante del San Diego Comic-Con nella storia dei giochi", sottolinea ancora intorno ai 10 minuti del video. "Penso che ci sia, direi, un debito, in un certo senso, con i videogiochi al Comic-Con di San Diego. Penso che siamo tutti d'accordo, in entrambe le organizzazioni, sul fatto che dobbiamo mettere i videogiochi al posto che meritano per quanto riguarda la cultura pop. E stiamo cercando di elevare quel palcoscenico per i videogiochi, avendo i migliori talenti di videogiochi al mondo al San Diego Comic-Con di Malaga, e mettendo i videogiochi allo stesso livello di importanza di altre industrie creative e culturali, come i film, la TV o i fumetti".

"Il San Diego Comic-Con di Malaga sarà il più grande palcoscenico di sempre per i giochi al San Diego Comic-Con"

"Metteremo tutti questi diversi formati allo stesso tavolo. E penso che questo sia esattamente in linea con il momento che stiamo vivendo. Se vuoi fare uno show, uno show di intrattenimento, uno show per i fan, concentrandoti sull'emozione di quei fan, e non metti i videogiochi allo stesso livello di altri formati, stai commettendo un errore, giusto?", conclude lo stratega.

Con questo, i fan possono aspettarsi panel, editori, studi, grandi nomi, rivelazioni e altro ancora, almeno in modo simile a quello che i film e i fumetti sono stati tradizionalmente per la versione americana di lunga data.

Riproduci l'intervista completa per saperne di più su "300+ ore di contenuti esclusivi", l'allineamento culturale e regionale tra l'evento e la città di Malaga, la crescita e la strategia a lungo termine per l'accordo triennale dell'evento e oltre, e il legame emotivo con l'orgogliosa comunità geek.