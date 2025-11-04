[Esclusivo] Il tema di Sephiroth in Final Fantasy VII è così com'è a causa di Jimi Hendrix, dice Nobuo Uematsu

HQ

C'è una verità piuttosto eloquente sui geni delle arti, e cioè che anche se creano qualcosa che troviamo assolutamente rivoluzionario, iconico e che potrebbe quasi ridefinire le concezioni del loro campo dopo averlo mostrato al mondo, sarà sempre costruito sulle spalle di altri artisti e influenze che hanno preceduto il loro tempo. Questo, ovviamente, non offusca il merito dell'artista, ma è sempre interessante cercare cosa o chi sia stato il catalizzatore per la creazione di un'opera.

Lo stesso vale per i videogiochi (motivo per cui molti di noi li considerano l'espressione d'arte più completa che ci sia), e degli artisti riconosciuti in questa corporazione, possiamo pensare a pochi che hanno avuto un impatto così profondo sul medium come Nobuo Uematsu e il suo lavoro.

Il compositore giapponese e creatore di alcune delle migliori colonne sonore di videogiochi della storia, come Lost Odyssey o la serie Final Fantasy, è stato recentemente in Spagna in occasione del San Diego Comic-Con a Malaga, e Gamereactor ha avuto l'onore di essere uno dei pochi media che ha potuto intervistare il maestro e parlare del suo lavoro e della sua eredità. Un'intervista molto speciale che puoi guardare con i sottotitoli qui sotto.

Proprio delle influenze è ciò di cui abbiamo parlato di più con Uematsu-san, oltre a lui che ci ha suggerito qual è il suo Final Fantasy preferito. E a proposito della serie che lo ha reso famoso, non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di chiedergli quale sia probabilmente il tema più noto di tutta la sua opera, il tema di Sephiroth in Final Fantasy VII, "One Winged Angel". Il nostro collega David Caballero gli ha chiesto direttamente se ci fossero influenze di Carmina Burana (di Carl Orff) o anche Jimi Hendrix, e in effetti, avevamo in parte ragione:

"Sì, è più simile ai Carmina Burana, o alla "Sagra della primavera" di Stravinsky. [Con "Un angelo alato"] Mi chiedevo: 'Cosa succederebbe se Jimi Hendrix scrivesse un pezzo per orchestra?'

Quindi, sai, anche i maestri hanno avuto maestri che hanno influenzato la nostra musica per videogiochi più conosciuta. Avevate già notato qualcosa dello stile di Jimi Hendrix ascoltando il tema di Sephiroth in Final Fantasy VII ?