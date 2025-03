Esclusivo: Out of Sight in arrivo su PC e console a maggio

HQ

Negli ultimi mesi, abbiamo colto ogni occasione possibile per parlarvi del prossimo titolo horror atmosferico, Out of Sight. Sviluppato da The Gang e precedentemente noto come Unseen, più recentemente abbiamo avuto modo di raccontare tutto sui piani di realtà virtuale per il gioco e su come una versione più immersiva dell'esperienza arriverà prima su Steam VR e poi su altre piattaforme.

Ora, possiamo espandere ulteriormente questa copertura, rivelando in esclusiva che Out of Sight verrà lanciato già a maggio. Debuttando su PC (tramite Steam e Epic Games Store ), PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, il titolo in arrivo il 22 maggio, 2025. Questa data sarà anche in linea con il lancio iniziale della VR il Steam VR, il che significa che molti giocatori potranno lanciarsi nell'azione bizzarra e inquietante.

Ci è stato ancora detto che le versioni Meta Quest 3/3S e PlayStation VR2 del gioco debutteranno più tardi, ma con questa conferma della data di uscita in mente, puoi anche dare un'occhiata al nuovissimo trailer di Out of Sight qui sotto, per un ulteriore assaggio del gioco.

Per quanto riguarda Out of Sight, segue la giovane ragazza Sophie, che a causa della sua cecità deve fare affidamento sulla visione ottenuta dal suo compagno orsacchiotto. Questa prospettiva in seconda persona unica consente ai giocatori di offrire enigmi insoliti da risolvere, il tutto nel tentativo di aiutare Sophie a fuggire da un'inquietante casa infestata.

Per ulteriori informazioni su Out of Sight, puoi anche andare alla pagina Steam del gioco per scaricare una demo giocabile oggi.